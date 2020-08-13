Первый крытый легкоатлетический манеж появится в Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены до конца 2021 года построить в Южно-Сахалинске современный крытый легкоатлетический манеж. Благодаря этому у профессиональных спортсменов появится возможность тренироваться на протяжении всего года, сообщили журналистам в пресс-службе регионального парламента.

Работа по созданию манежа ведется по проекту "Спорт - норма жизни", который входит в нацпроект "Демография". На строительство объекта выделили 1,4 млрд рублей. Ранее во всем регионе не было ни одного подобного манежа для легкоатлетов.

"Это первый в регионе крытый легкоатлетический манеж, которого спортсмены ждали давно. Завершить стройку планируется в ноябре 2021 года", - сообщили в пресс-службе парламента.

Сейчас строительство находится на начальном этапе: идет процесс отливки фундамента и возведение опорной стены здания. Также строители приступают к прокладке коммуникаций для подключения внешних сетей.

Будущий легкоатлетический манеж займет площадь в 10 тыс. кв. м. Он включит в себя беговые дорожки по 400 м, спринтерские дорожки по 60 м, отдельные секторы для прыжков в длину, тройных прыжков, прыжков в высоту, метания копья и толкания ядра. Одновременно в здании смогут поместиться 400 зрителей. При этом при появлении потребности можно будет установить и дополнительные трибуны.

При создании манежа учтут все необходимое людям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы маломобильные граждане тоже имели беспрепятственный доступ в здание. Заниматься на территории объекта смогут не только профессиональные спортсмены, но и обычные жители.

Спортивный кластер региона

Островной регион славится спортивным туризмом - на его территорию по этому направлению ежегодно приезжает большое количество отдыхающих с материковой части России и из других близлежащих стран. В Сахалинской области проводят спортивные соревнования не только регионального и всероссийского уровней, но и международного формата.

Будущий легкоатлетический манеж станет еще одним объектом, входящим в спортивный кластер Сахалинской области, расположенный в юго-восточной части Южно-Сахалинска. Сейчас в кластер входят спортивно-туристический комплекс "Горный Воздух", стадион "Спартак", волейбольный центр, школы летних и зимних видов спорта, горных лыж и сноуборда, олимпийского резерва по греко-римской борьбе, биатлонный комплекс, два ледовых дворца "Кристалл", центры единоборств и кендо.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.