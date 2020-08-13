Шайба Проворова помогла "Филадельфии" обыграть "Монреаль" в матче плей-офф НХЛ

В составе "Филадельфии" шайбы забросили российский защитник Иван Проворов (9-я минута) и Джоэл Фараби (35), у "Монреаля" отличился Ши Уэбер (35).

ТАСС, 13 августа. "Филадельфия" победила "Монреаль" со счетом 2:1 в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто.

23-летний Проворов забросил первую в карьере шайбу в матчах Кубка Стэнли. Всего на его счету 5 очков (1 шайба + 4 результативные передачи) в 10 играх плей-офф.

"Филадельфия" повела в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра серии состоится 14 августа (начало - 22:00 мск).