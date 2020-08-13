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НХЛ

Шайба Проворова помогла "Филадельфии" обыграть "Монреаль" в матче плей-офф НХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Иван Проворов AP Photo/Nick Wass
Описание
Иван Проворов
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 13 августа. "Филадельфия" победила "Монреаль" со счетом 2:1 в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто.

В составе "Филадельфии" шайбы забросили российский защитник Иван Проворов (9-я минута) и Джоэл Фараби (35), у "Монреаля" отличился Ши Уэбер (35).

23-летний Проворов забросил первую в карьере шайбу в матчах Кубка Стэнли. Всего на его счету 5 очков (1 шайба + 4 результативные передачи) в 10 играх плей-офф.

"Филадельфия" повела в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра серии состоится 14 августа (начало - 22:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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