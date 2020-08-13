"Клипперс" обыграли "Денвер" в матче регулярного чемпионата НБА

ТАСС, 13 августа. "Денвер" проиграл "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 111:124 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе "Клипперс" самым результативным стал Пол Джордж (27 очков). У "Денвера" больше всего очков набрал Джерами Грант (25).

"Клипперс" занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, клуб одержал 48 побед при 23 поражениях, "Денвер" располагается строчкой ниже (46 побед, 26 поражений).

В других матчах дня "Хьюстон" проиграл "Индиане" (104:108), "Торонто" обыграл "Филадельфию" (125:121), "Оклахома" была сильнее "Майами" (116:115).

Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", из команд Восточной конференции - "Вашингтон".

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.