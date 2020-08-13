Определились пары первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции

ТАСС, 13 августа. Стали известны пары первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Восточной конференции.

"Милуоки" сыграет с "Орландо", "Торонто" - с "Бруклином", "Бостон" - с "Филадельфией", "Майами" - с "Индианой".

На Западе на данный момент определены три пары из четырех: "Лос-Анджелес Клипперс" - "Даллас", "Хьюстон" - "Оклахома", "Денвер" - "Юта".

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. Плей-офф стартует 17 августа.