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СМИ: Федор Смолов стал жертвой грабителей в Барселоне

У россиянина украли часы, стоимость которых оценивается в €300 тыс. В этот вечер с нападающим находились российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов
Федор Смолов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Федор Смолов
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 13 августа. Нападающий московского "Локомотива" Смолов был ограблен во время пребывания в Барселоне. Об этом сообщает испанское издание El Caso.

Инцидент произошел 19 июля после гостевого матча "Сельты", за которую Смолов выступал на правах аренды, с барселонским "Эспаньолом" (0:0) в заключительном туре чемпионата Испании. Во время прогулки футболиста с друзьями в районе Олимпийского порта Барселоны компанию окружила группа молодых людей, потребовавшая у россиянина часы, стоимость которых оценивается в €300 тыс. Вечером в этот день Смолов опубликовал фотографию из Барселоны, где он находится в компании российских теннисистов Андрея Рублева и Карена Хачанова.

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Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

Смолов играл за "Сельту" на правах аренды из "Локомотива". На счету 30-летнего форварда 14 матчей за клуб из Виго и 2 мяча, которые он забил во встречах с "Реалом" и ""Барселоной". После завершения сезона в Испании форвард вернулся в "Локомотив".

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