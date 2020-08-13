СМИ: Федор Смолов стал жертвой грабителей в Барселоне

ТАСС, 13 августа. Нападающий московского "Локомотива" Смолов был ограблен во время пребывания в Барселоне. Об этом сообщает испанское издание El Caso.

Инцидент произошел 19 июля после гостевого матча "Сельты", за которую Смолов выступал на правах аренды, с барселонским "Эспаньолом" (0:0) в заключительном туре чемпионата Испании. Во время прогулки футболиста с друзьями в районе Олимпийского порта Барселоны компанию окружила группа молодых людей, потребовавшая у россиянина часы, стоимость которых оценивается в €300 тыс. Вечером в этот день Смолов опубликовал фотографию из Барселоны, где он находится в компании российских теннисистов Андрея Рублева и Карена Хачанова.