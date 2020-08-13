Спарринг-партнер Макгрегора считает, что боец возобновит карьеру

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Ирландский боец Конор Макгрегор еще может возобновить карьеру в смешанных единоборствах (ММА). Такое мнение ТАСС высказал его друг и спарринг-партнер Питер Куилли.

Макгрегор в июне нынешнего года объявил о завершении карьеры.

"Я не верю, что он закончил. Уверен, что Конор в форме, хоть он и сказал, что закончил. Но я бы посмотрел, как он дерется просто потому, что мне интересно смотреть его бои", - сказал Куилли.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).