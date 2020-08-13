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Футбол в Англии

Кубок Англии по футболу в новом сезоне пройдет без переигровок

Розыгрыш стартует 1 сентября, финал на стадионе "Уэмбли" состоится 15 мая 2021 года

ТАСС, 13 августа. Кубок Англии по футболу в сезоне-2020/21 состоится без переигровок. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).

С целью облегчения календаря на фоне пандемии коронавируса FA приняла решение отказаться от переигровок в случае ничейного результата в основное время матча.

Розыгрыш стартует 1 сентября, финал на стадионе "Уэмбли" состоится 15 мая 2021 года.

Действующим обладателем Кубка Англии является лондонский "Арсенал", который в финале переиграл другой столичный клуб "Челси" (2:1). Кубок Англии является старейшим клубным турниром по футболу - он проводится с 1871 года.

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