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Влияние коронавируса на спорт

Клуб ПФЛ "Металлург" ушел на карантин из-за случая заражения коронавирусом

Клуб направит письмо в Российский футбольный союз, в котором изложит ситуацию в надежде перенести ряд матчей на более поздние сроки

ТАСС, 13 августа. Липецкий "Металлург", выступающий в Олимп - Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), вынужденно ушел на карантин из-за одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Все игроки, тренеры и персонал клуба отправились на двухнедельную самоизоляцию.

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"Мы люди дисциплинированные, поэтому будем строго соблюдать все предписанные санитарные нормы, - заявил генеральный директор Владимир Зеновкин. - Информация уже доведена до команды, тренировочный и игровой процессы пока будут прерваны".

Клуб направит письмо в Российский футбольный союз, в котором изложит ситуацию в надежде перенести ряд матчей на более поздние сроки.

"Металлург" выступает в группе 3 первенства ПФЛ, команда стартовала в новом сезоне с победы. 15 августа должна была встретиться в гостях со "Знаменем" из Ногинска, на 19 августа был запланирован их матч в Кубке России.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Футбол в России
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