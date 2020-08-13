"Салават Юлаев" стал победителем Кубка Башкортостана по хоккею

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл череповецкую "Северсталь" в овертайме со счетом 2:1 в матче Кубка Башкортостана по хоккею. Турнир проходил в Уфе.

За "Салават Юлаев" шайбы забросили Маркус Гранлунд и Никита Сошников, у проигравших отличился Владислав Кара.

"Салават Юлаев" по итогам трех матчей занял первое место, набрав 5 очков, и в десятый раз стал победителем турнира. Второе место занял челябинский "Трактор" (4 очка), третье - нижнекамский "Нефтехимик" (3), "Северсталь" стала четвертой (3 очка).

Кубок Башкортостана проводится в Уфе с 1999 года. В первые два года он носил название "Турнир на призы хоккейного клуба "Салават Юлаев", с 2001 по 2011 год - Кубок президента Республики Башкортостан.