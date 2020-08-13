ФК "Локомотив" передал серебряную медаль РПЛ сезона-2019/20 Семину

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин получил от клуба серебряную медаль Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) прошлого сезона. Об этом ТАСС сообщил директор "Локомотива" по связям с общественностью Кирилл Брейдо.

В сезоне-2019/20 "Локомотив" в РПЛ провел под руководством Семина 22 матча, в которых одержал 12 побед и потерпел пять поражений. 1 июня Семин покинул клуб, который не стал с ним продлевать контракт, вместо него главным тренером стал Марко Николич.

"Мы передали две медали для Юрия Павловича Семина и Юрия Михайловича Батуренко (входил в тренерский штаб Семина - прим. ТАСС) через управляющего делами команды Владимира Петровича Короткова. Символично, что Юрий Павлович и Юрий Михайлович получат награды именно из рук друга и знаковой для клуба фигуры", - сказал Брейдо.