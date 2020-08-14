Шайба Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в матче плей-офф НХЛ против "Коламбуса"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Мюррей (13-я минута), Оливер Бьоркстранд (19) и Александр Веннберг (52). У проигравших отличился россиянин Никита Кучеров (6). Форвард забросил вторую шайбу в нынешнем плей-офф. Всего на счету Кучерова 70 матчей в Кубке Стэнли, в которых он набрал 66 очков (31 шайба + 35 передач).

ТАСС, 14 августа. "Коламбус" обыграл "Тампу" со счетом 3:1 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто.

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев и его коллега по амплуа из "Коламбуса" Владислав Гавриков результативными действиями не отметились. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. В первом матче "Тампа" одержала победу со счетом 3:2 в пятом овертайме. Третий матч серии пройдет 16 августа (начало - 2:30 мск).