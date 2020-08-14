"Сан-Антонио" не сыграет в плей-офф НБА впервые с 1997 года

ТАСС, 14 августа. "Сан-Антонио" проиграл "Юте" со счетом 112:118 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе "Сан-Антонио" самым результативным игроком стал Келдон Джонсон (24 очка). У "Юты" больше всего очков набрал Рэйджон Такер (18).

"Сан-Антонио" потерял шансы на выход в плей-офф и не сыграет в матчах навылет впервые с 1997 года. Также впервые с сезона-96/97 "Сперс" одержали меньше 50% побед в регулярном чемпионате. За всю историю НБА только двум клубам удавалось выходить в плей-офф 22 сезона подряд - "Сан-Антонио" и "Филадельфии". "Сперс" являются пятикратными чемпионами НБА.

Результаты других матчей игрового дня: "Бостон" - "Вашингтон" (90:96), "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Сакраменто" (122:136), "Мемфис" - "Милуоки" (119:106), "Финикс" - "Даллас" (128:102).

Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", из команд Восточной конференции - "Вашингтон".

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.