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НХЛ

"Каролина" обыграла "Бостон" в матче плей-офф НХЛ. Свечников набрал два очка

Счет в серии первого раунда стал равным - 1-1
Андрей Свечников AP Photo/Karl B DeBlaker
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Karl B DeBlaker

ТАСС, 14 августа. "Бостон" проиграл "Каролине" со счетом 2:3 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто.

В составе "Бостона" шайбы забросили Давид Крейчи (16-я минута) и Брэд Маршанд (40). У "Каролины" отличились Тейво Теравайнен (36), российский форвард Андрей Свечников (37) и Дуги Хэмилтон (49).

Свечников также записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету в текущем плей-офф 7 очков (4 шайбы + 3 передачи).

Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Третий матч серии пройдет 15 августа (начало - 19:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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