"Каролина" обыграла "Бостон" в матче плей-офф НХЛ. Свечников набрал два очка

Счет в серии первого раунда стал равным - 1-1

ТАСС, 14 августа. "Бостон" проиграл "Каролине" со счетом 2:3 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто. В составе "Бостона" шайбы забросили Давид Крейчи (16-я минута) и Брэд Маршанд (40). У "Каролины" отличились Тейво Теравайнен (36), российский форвард Андрей Свечников (37) и Дуги Хэмилтон (49).

Свечников также записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету в текущем плей-офф 7 очков (4 шайбы + 3 передачи).