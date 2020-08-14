"Рубин" подписал контракт с футболистом сборной Южной Кореи Хван Ин Бомом

ТАСС, 14 августа. Казанский футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с полузащитником сборной Южной Кореи Хван Ин Бомом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на три года. Отмечается, что он присоединится к команде после оформления всех необходимых документов.

Хван Ин Бом до "Рубина" играл за канадский "Ванкувер", выступающий в североамериканской Главной лиге футбола (MLS). Также он был игроком южнокорейских клубов "Тэджон Ситизен" и "Асан Мугунхва". В составе сборной Южной Кореи полузащитник провел 23 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.