Мужской теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 19 по 25 октября

ТАСС, 14 августа. Теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" среди мужчин пройдет в Москве с 19 по 25 октября. Об этом говорится в предварительном календаре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), опубликованном на сайте ATP.

Ранее стало известно, что женская часть турнира пройдет с 2 по 8 ноября. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила о возобновлении тура после паузы из-за коронавируса 14 августа.

В прошлом году турнир прошел на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве. Победителем в мужском одиночном разряде стал россиянин Андрей Рублев, женском - швейцарка Белинда Бенчич. Чаще всех на турнире у мужчин побеждал россиянин Евгений Кафельников (пять раз), у женщин по два раза побеждали россиянка Светлана Кузнецова, француженка Мэри Пирс и россиянка Анастасия Мыскина.