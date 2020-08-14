Джокович, Надаль и Тим квалифицировались на Итоговый турнир ATP

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим квалифицировались на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября, в нем принимают участие восемь игроков. Среди россиян шансы квалифицироваться имеют Даниил Медведев, занимающий пятую строчку мирового рейтинга, на 14-м месте находится Андрей Рублев, на 15-м - Карен Хачанов. В парном разряде право выступить на турнире завоевали действующие победители Открытого чемпионата Австралии Раджив Рам (США) и Джо Солсбери (Великобритания).

Джокович занимает первое место в рейтинге ATP. На счету 33-летнего серба 17 побед на турнирах серии Большого шлема: восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и один раз - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 79 побед на турнирах ATP, он является пятикратным чемпионом Итогового турнира. Также он становился бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Надалю 34 года, он занимает второе место в рейтинге ATP. В активе Надаля 85 титулов на турнирах ATP, 19 раз он выигрывал турниры Большого шлема: 12 раз - Открытый чемпионат Франции, четыре раза - Открытый чемпионат США, два раза - Уимблдон, один раз - Открытый чемпионат Австралии. В 2019 году в финале US Open испанец в пяти сетах обыграл россиянина Даниила Медведева, Надаль ни разу не побеждал на Итоговом турнире.

26-летний Тим занимает третье место в рейтинге ATP, на его счету 16 титулов, завоеванных на турнирах под эгидой ассоциации. Австриец трижды участвовал в финалах турниров Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии 2020 года, Открытый чемпионат Франции 2018 и 2019 годов), но каждый раз проигрывал. На Итоговом турнире австриец ни разу не побеждал, в прошлом сезоне он в финале проиграл греку Стефаносу Циципасу.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу.