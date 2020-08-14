Глава ПФЛ: ситуация с коронавирусом не должна помешать проведению первенства

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ситуация с выявлением коронавируса у игроков в ряде клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) не должна ставить под сомнение возможность дальнейшего проведения первенства Олимп-ПФЛ. Об этом ТАСС заявил президент лиги Андрей Соколов.

"Матчи отменены в соответствии с регламентирующими документами, - сказал Соколов. - На сегодняшний день на карантине находятся четыре команды: "Зенит-Ижевск", "Носта", "Сахалин", который базируется в Московской области, и липецкий "Металлург". Однако драматизировать ситуацию в данном случае не стоит. Могу сказать одно - соревнования должны проходить и в таких условиях. Вокруг и другие сферы осуществляют свою деятельность, возникшая ситуация у некоторых клубах не должна ставить под сомнение возможность проведения соревнований, просто надо не подводить себя в первую очередь".

Президент ПФЛ отметил, что общение с клубами о выполнении санитарного регламента в формате видеоконференции проходит до и после каждого тура.

"В общении с представителями клубов акцентируем внимание на выполнение санитарного регламента не только в части тестирования, но и в части соблюдения мер предосторожности как в быту, так и на спортивных объектах. Не очень хорошая история произошла с липецким "Металлургом", когда после окончания матча выбежали подростки и контактировали с игроками, разве это нормально? Только при соблюдении дисциплинированности и ответственности высочайшей степени можно минимизировать риски заражения. Все это написано в регламентирующих документах, надо только им следовать", - подчеркнул Соколов.