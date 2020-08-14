ФК "Сочи" пригласил детей врачей, боровшихся с коронавирусом, на матч с "Химками"

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Дети погибших в борьбе с коронавирусом врачей приглашены футбольным клубом "Сочи" на матч Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Химками". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сочинского клуба.

Домашний матч "Сочи" с "Химками" начался в пятницу в 19:00 мск.

Клуб присоединился к акции "Долг памяти", в рамках которой дети медработников, отдавших жизни в борьбе с коронавирусом, а также военнослужащих, погибших при выполнении служебно-боевых задач, бесплатно отдохнут в Сочи на море в течение 10 дней.