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Тедеско не сможет руководить "Спартаком" в матче с "Ахматом" из-за плохого самочувствия

В клубе сообщили, что результат теста на коронавирус у тренера отрицательный
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Ассистент главного тренера московского "Спартака" Андреас Хинкель будет руководить командой в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата" вместо Доменико Тедеско, который остался в гостинице из-за плохого самочувствия. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов.

Хинкель значится на месте главного тренера в протоколе матча на сайте лиги.

"Плохо себя почувствовал. Остался в отеле. Результат теста [на коронавирус] отрицательный", - сказал Фетисов.

Матч "Спартак" - "Ахмат" состоится в пятницу, начало - в 20:00 мск.

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Российский футболТедеско, Доменико
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