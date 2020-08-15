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Футбол в России

СМИ: ЦСКА близок к приобретению футболиста "Интернасьоналя" Фукса

Сумма трансфера оценивается в €7 млн

ТАСС, 15 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА близок к приобретению защитника бразильского "Интернасьоналя" Бруно Фукса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на запись журналиста итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скиры в Twitter.

Отмечается, что ЦСКА заплатит за переход 21-летнего игрока €7 млн. Стороны уже согласовали условия личного контракта, который будет рассчитан до 2025 года. Также на защитника претендовали французский "Лилль" и итальянский "Милан".

Фукс выступает за основную команду "Интернасьоналя" с 2019 года. Всего в составе клуба он провел 17 матчей. Также в его активе шесть встреч за молодежную сборную Бразилии (игроки не старше 23 лет).

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