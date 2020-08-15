Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании "Формулы-1"

ТАСС, 15 августа. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам квалификации шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Испании.

Лучший круг Хэмилтон преодолел за 1 минуту 15,584 секунды. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,059), третье - нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,708). Хэмилтон завоевал 92-ю поул-позицию в карьере.

Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" стартует в гонке с 12-й позиции, его партнер по команде француз Пьер Гасли стал в квалификации десятым.

Гонка в Барселоне состоится в воскресенье, начало - 16:10 мск.