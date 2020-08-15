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Мировой футбол

Гол Головина помог "Монако" обыграть АЗ в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 2:0

ТАСС, 15 августа. Футбольный клуб "Монако" обыграл нидерландский АЗ со счетом 2:0 в товарищеском матче.

Забитыми мячами в матче отметились российский полузащитник Александр Головин (21-я минута) и Виссам Бен-Йеддер (74).

Чемпионат Франции сезона-2019/20 не был доигран из-за пандемии коронавируса. Победителем был признан "Пари Сен-Жермен". "Монако" завершил сезон на девятом месте, в чемпионате Головин провел 25 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Первый тур чемпионата Франции сезона-2020/21 пройдет с 22 по 23 августа.

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