Гол Головина помог "Монако" обыграть АЗ в товарищеском матче

Забитыми мячами в матче отметились российский полузащитник Александр Головин (21-я минута) и Виссам Бен-Йеддер (74).

ТАСС, 15 августа. Футбольный клуб "Монако" обыграл нидерландский АЗ со счетом 2:0 в товарищеском матче.

Бильярдный гол Сани Головина за «Монако» в товарищеском матче против «АЗ Алкмар». Как вам? pic.twitter.com/vPPHFGWqE4

Чемпионат Франции сезона-2019/20 не был доигран из-за пандемии коронавируса. Победителем был признан "Пари Сен-Жермен". "Монако" завершил сезон на девятом месте, в чемпионате Головин провел 25 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Первый тур чемпионата Франции сезона-2020/21 пройдет с 22 по 23 августа.