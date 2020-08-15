Восьмая ракетка мира Бенчич отказалась от участия в US Open

ТАСС, 15 августа. Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, занимающая восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), отказалась от выступления на Открытом чемпионате США. Об этом спортсменка написала в Twitter.

Ранее от участия в турнире отказался ряд теннисистов, включая первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, украинку Элину Свитолину (пятое место в рейтинге WTA), действующую чемпионку турнира Бьянку Андрееску из Канады (6), нидерландку Кики Бертенс (7), россиянок Анастасию Павлюченкову (30) и Светлану Кузнецову (32), действующего победителя в мужском разряде испанца Рафаэля Надаля (2), швейцарца Станисласа Вавринку (17).