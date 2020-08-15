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US Open

Восьмая ракетка мира Бенчич отказалась от участия в US Open

Из топ-10 мирового рейтинга играть в США отказались уже пять теннисисток
Белинда Бенчич EPA-EFE/PETER KLAUNZER
Описание
Белинда Бенчич
© EPA-EFE/PETER KLAUNZER

ТАСС, 15 августа. Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, занимающая восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), отказалась от выступления на Открытом чемпионате США. Об этом спортсменка написала в Twitter.

Ранее от участия в турнире отказался ряд теннисистов, включая первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, украинку Элину Свитолину (пятое место в рейтинге WTA), действующую чемпионку турнира Бьянку Андрееску из Канады (6), нидерландку Кики Бертенс (7), россиянок Анастасию Павлюченкову (30) и Светлану Кузнецову (32), действующего победителя в мужском разряде испанца Рафаэля Надаля (2), швейцарца Станисласа Вавринку (17).

"Я приняла сложное решение пропустить US Open и планирую возобновить сезон в Риме в следующем месяце. Я хотела бы поблагодарить организаторов за работу и усилия, приложенные для проведения турнира. Я надеюсь выступить в Нью-Йорке в следующем году", - написала спортсменка.

23-летняя Бенчич является победительницей четырех турниров под эгидой WTA. В прошлом сезоне она выходила в полуфинал Открытого чемпионата США, это является ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема.

Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября.

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