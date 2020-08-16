"Аризона" сократила отставание от "Колорадо" в серии плей-офф НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дерек Степан (7-я минута), Брэд Ричардсон (40), Тэйлор Холл (59) и Лоусон Крауз (60), у проигравших отличились Андре Бураковски (34) и Микко Рантанен (60).

ТАСС, 16 августа. "Аризона" обыграла "Колорадо" со счетом 4:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин не сумел отличиться результативными действиями, как и его партнер по команде защитник Никита Задоров. Форвард клуба Владислав Наместников пропустил матч из-за повреждения.

"Аризона" сократила отставание в серии до четырех побед (2-1 в пользу "Колорадо"). Четвертая игра состоится 18 августа, начало в 00:30 мск.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.