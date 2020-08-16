"Вегас" увеличил преимущество в серии первого раунда плей-офф НХЛ с "Чикаго"

В составе "Вегаса" шайбы забросили Вильям Карлссон (5-я минута) и Патрик Браун (36), для которого эта шайба стала первой в карьере в матчах плей-офф НХЛ. У "Чикаго" отличился Олли Мяяття (47).

ТАСС, 16 августа. "Вегас" обыграл "Чикаго" со счетом 2:1 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Вегаса". Четвертый матч серии пройдет в ночь на понедельник (начало - 1:30 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.