Академия "Строгино": погибший 17-летний футболист Колосов не имел проблем со здоровьем

ТАСС, 16 августа. Футболист команды Москомспорта "Олимпик" Михаил Колосов, скончавшийся в субботу, регулярно проходил медицинское обследование и не имел никаких проблем со здоровьем. Об этом сообщается на странице академии футбольного клуба "Строгино" в Instagram.

Колосову стало плохо во время товарищеского матча "Олимпика" и "Строгино", команды которых состояли из игроков 2003 года рождения. Он потерял сознание на поле. Медицинские сотрудники оказали ему первую помощь, 17-летнего футболиста доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти его жизнь.