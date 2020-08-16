Международный фестиваль айкидо пройдет на Урале в октябре с участием Стивена Сигала

ТАСС, 16 августа. Международный фестиваль айкидо пройдет в Екатеринбурге с 2 по 4 октября 2020 года, его возглавит голливудский актер и режиссер Стивен Сигал. В мероприятии примут участие мастера боевых искусств из России и стран ближнего зарубежья, ожидаются команды из Франции и Финляндии, сообщила ТАСС представитель Федерации айкидо России Мария Егорова.

"Со второго по четвертое октября, впервые в истории боевых искусств Урала, в Екатеринбурге будет проведен Международный фестиваль айкидо, который возглавит знаменитый мастер айкидо, звезда Голливуда Стивен Сигал. В фестивале примут участие мастера боевых искусств из России и стран ближнего зарубежья. Ожидаются также команды из Франции и Финляндии", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе церемонии торжественного открытия пройдут финалы всероссийского турнира по универсальному айкидо, состоятся выступления команд с демонстрационными программами. "Украшением фестиваля станут тренировки под непосредственным руководством Стивена Сигала. По их окончании лучшим командам и участникам Стивен Сигал вручит дипломы и специальные призы своей школы "Тэн Шин Айкидзюцу", - уточнила собеседница ТАСС.

Среди почетных гостей фестиваля ожидаются руководители федераций боевых искусств, крупнейшие представители бизнес-элиты Урала, известные деятели политики, культуры, искусства и спорта.