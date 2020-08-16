Ронни О'Салливан стал шестикратным чемпионом мира по снукеру

Финальный матч завершился со счетом 18-8 по партиям в пользу 44-летнего О'Салливана. О'Салливан в третий раз обыграл соперника в финале чемпионата мира с таким счетом. В последние 30 лет финал с более разгромным счетом заканчивался однажды (в 1993 году Хендри обыграл Уайта со счетом 18-5). О'Салливан был посеян на турнире под шестым номером, на пути к финалу он прошел трехкратного чемпиона мира англичанина Марка Селби (обыграл в решающем фрейме в полуфинале), трехкратного чемпиона мира валлийца Марка Уильямса, финалиста мирового первенства китайца Дин Цзюньхуэя.

ТАСС, 16 августа. Англичанин Ронни О'Салливан обыграл соотечественника Кайрена Уилсона в финальном матче чемпионата мира по снукеру. Соревнования традиционно прошли в театре Crucible в английском Шеффилде.

В основной части турнира четырехкратный чемпион мира из Шотландии Джон Хиггинс сделал максимальный брейк (набрал 147 очков за один подход). Лидером турнира по сотенным сериям также стал О'Салливан (12). В квалификации к чемпионату мира впервые в истории выступил российский игрок. Иван Каковский проиграл в первом раунде шестикратному финалисту чемпионатов мира, 58-летнему Джимми Уайту, который ни разу не выигрывал турнир.

Чемпионат был перенесен из-за коронавируса, изначально квалификация была запланирована на 8-15 апреля, финальные соревнования должны были пройти с 18 апреля по 4 мая. Все матчи, за исключением финала, прошли без зрителей.

О'Салливан в шестой раз выиграл титул (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020) и вышел на второе место по количеству побед на чемпионатах мира в современном формате, в котором турниры проводятся с 1969 года. О'Салливан делит второе место по числу побед на первенствах с англичанином Стивом Дэвисом и валлийцем Рэем Риардоном, лидирует по победам на мировых первенствах шотландец Стивен Хендри, на счету которого семь трофеев.