Шайба Гурьянова помогла "Далласу" обыграть "Калгари" в матче плей-офф НХЛ

Победную шайбу забросил Йон Клингберг (77-я минута). В основное время в составе победителей заброшенными шайбами отметились Джо Павелски (19, 24, 60), еще одну шайбу забросил россиянин Денис Гурьянов (40), у проигравших отличились Джонни Годро (22), Сэм Беннетт (24, 35) и Тобиас Ридер (44). Российский форвард "Далласа" Александр Радулов не сумел набрать очки в игре. Голкипер клуба Антон Худобин отразил 36 бросков из 40.

ТАСС, 17 августа. "Даллас" в овертайме одержал победу над "Калгари" со счетом 5:4 в четвертом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гурьянов провел на льду 17 минут 1 секунду, нанес четыре броска, совершил три силовых приема и завершил встречу с показателем полезности "0". Радулов сыграл 27 минут 8 секунд, нанес шесть бросков в створ и также завершил встречу с нулевым показателем полезности.

Гурьянов провел седьмой матч в плей-офф НХЛ, 23-летний хоккеист забросил вторую шайбу. 34-летний Радулов также набрал два очка (гол + пас) в семи матчах.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч пройдет 19 августа (начало в 02:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.