{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
US Open

Вторая ракетка мира Халеп не сыграет на US Open

Ранее от участия в турнире отказался ряд теннисистов
Симона Халеп EPA-EFE
Описание
Симона Халеп
© EPA-EFE

ТАСС, 17 августа. Румынка Симона Халеп отказалась от участия в Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"Оценив все факторы и исключительные обстоятельства, в которых мы живем, я решила, что не поеду в Нью-Йорк и не буду участвовать в US Open", - написала 28-летняя спортсменка.

Ранее от участия в турнире отказался ряд теннисистов, включая первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, украинку Элину Свитолину (пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, WTA), действующую чемпионку турнира Бьянку Андрееску из Канады (6), нидерландку Кики Бертенс (7), швейцарку Белинду Бенчич (8), россиянок Анастасию Павлюченкову (30) и Светлану Кузнецову (32), действующего победителя в мужском разряде испанца Рафаэля Надаля (2), швейцарца Стэна Вавринку (17).

Халеп является двукратной победительницей турниров серии Большого шлема, она выигрывала Открытый чемпионат Франции и Уимблдон. Всего в ее активе 21 победа на турнирах WTA в одиночном разряде. В рейтинге WTA румынка занимает второе место.

Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября.

Теги
US Open
КХЛ
Хартли опроверг сообщения об обмене хоккеиста Шумакова из "Авангарда"
В понедельник омский клуб выиграл у московского "Спартака" в товарищеской встрече со счетом 2:1
Читать полностью