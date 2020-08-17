Вторая ракетка мира Халеп не сыграет на US Open

ТАСС, 17 августа. Румынка Симона Халеп отказалась от участия в Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
"Оценив все факторы и исключительные обстоятельства, в которых мы живем, я решила, что не поеду в Нью-Йорк и не буду участвовать в US Open", - написала 28-летняя спортсменка.
1/2— Simona Halep (@Simona_Halep) August 17, 2020
After weighing up all the factors involved and with the exceptional circumstances in which we are living, I have decided that I will not travel to New York to play the @usopen
I always said I would put my health at the heart of my decision
Ранее от участия в турнире отказался ряд теннисистов, включая первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, украинку Элину Свитолину (пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, WTA), действующую чемпионку турнира Бьянку Андрееску из Канады (6), нидерландку Кики Бертенс (7), швейцарку Белинду Бенчич (8), россиянок Анастасию Павлюченкову (30) и Светлану Кузнецову (32), действующего победителя в мужском разряде испанца Рафаэля Надаля (2), швейцарца Стэна Вавринку (17).
Халеп является двукратной победительницей турниров серии Большого шлема, она выигрывала Открытый чемпионат Франции и Уимблдон. Всего в ее активе 21 победа на турнирах WTA в одиночном разряде. В рейтинге WTA румынка занимает второе место.
Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября.