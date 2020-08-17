Вторая ракетка мира Халеп не сыграет на US Open

ТАСС, 17 августа. Румынка Симона Халеп отказалась от участия в Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"Оценив все факторы и исключительные обстоятельства, в которых мы живем, я решила, что не поеду в Нью-Йорк и не буду участвовать в US Open", - написала 28-летняя спортсменка.