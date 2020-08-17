Газизов не исключил появления женской футбольной команды "Спартака"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов не исключил появления в структуре клуба женской команды. Об этом он рассказал журналистам.

"Это тренд, который давно задан. Мы работаем в этом направлении. Думаю, будет неплохо, если появится женская команда "Спартак", - сказал Газизов.

В настоящее время у четырех клубов Российской премьер-лиги есть команды, выступающие в чемпионате страны среди женщин, - московских "Локомотива", ЦСКА, санкт-петербургского "Зенита" и "Краснодара". Также женские команды есть у московского "Чертаново" и красноярского "Енисея", которые выступают в Футбольной национальной лиге.