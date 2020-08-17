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Футбол в России

Московское "Динамо" объявило о трансфере хорватского футболиста Моро

Соглашение с 22-летним полузащитником рассчитано на пять лет
Никола Моро EPA-EFE/LUCA FANFANI
Описание
Никола Моро
© EPA-EFE/LUCA FANFANI

ТАСС, 17 августа. Хорватский полузащитник Никола Моро стал игроком московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на пять лет.

Моро с 2015 года представлял загребское "Динамо", в составе которого провел 114 матчей, забил 10 голов и отдал восемь голевых передач. В составе команды он четырежды стал чемпионом Хорватии и дважды выиграл кубок страны.

"Динамо" после двух туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав четыре очка. В следующем туре команда Кирилла Новикова 19 августа примет "Ростов".

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