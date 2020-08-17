Совет IIHF в сентябре обсудит ситуацию вокруг ЧМ-2021 в Минске и Риге

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в середине сентября обсудит ситуацию, связанную с организацией чемпионата мира в Минске и Риге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.

"Совет IIHF вновь соберется в середине сентября, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и проинформировать о любых обновлениях статуса турнира", - сообщили в пресс-службе.

В понедельник премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил после внеочередного заседания правительства, что республика начнет переговоры с IIHF о возможности проведения турнира совместно с другой страной. Премьер подчеркнул, что, если IIHF не одобрит позицию Латвии и ситуация в Белоруссии не изменится, правительство может принять решение о невозможности организовывать турнир.

Президент IIHF Рене Фазель ранее рассказал в интервью ТАСС, что федерация готова провести чемпионат мира в Минске и не настроена делать какие-либо заявления, касающиеся политики.

Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Ранее вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил изданию Ilta-Sanomat, что поднял вопрос о смене места проведения турнира в связи с политическими протестами в Белоруссии после выборов президента страны. Минск принимал чемпионат мира в 2014 году, тогда Европарламент неоднократно призывал IIHF не проводить турнир, указывая на санкции властей в отношении оппозиции.