Умерла трехкратная чемпионка России по футболу Разия Нуркенова

ТАСС, 18 августа. Бывшая футболистка Разия Нуркенова умерла на 53-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Причины смерти Нуркеновой не сообщаются.

"Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной", - говорится в сообщении.

Нуркенова трижды становилась чемпионкой России в составе самарского клуба ЦСК ВВС, один раз - обладательницей Кубка России, также на ее счету четыре серебряные и две бронзовые награды национальных первенств. Также она являлась главным тренером самарских "Крыльев Советов" и ЦСК ВВС и сборной Казахстана.