"Парма" сыграет с австрийским "Капфенберг Буллс" на групповом этапе Кубка Европы FIBA

ТАСС, 18 августа. Российская "Парма" из Перми сыграет с австрийским "Капфенберг Буллс" на групповом этапе Кубка Европы Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Вторым соперником российского клуба в группе станет проигравший в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов между болгарским "Балканом" и белорусским "Цмоки-Минском".

На групповом этапе турнира сыграют 27 клубов, которые поделены на семь групп. В шести группах будут играть четыре команды, в одной - три.

Решение о начале всех еврокубковых турниров будет принято на совете FIBA по Европе 1 сентября.