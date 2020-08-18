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Баскетбольные еврокубки

"Парма" сыграет с австрийским "Капфенберг Буллс" на групповом этапе Кубка Европы FIBA

На групповом этапе турнира сыграют 27 клубов

ТАСС, 18 августа. Российская "Парма" из Перми сыграет с австрийским "Капфенберг Буллс" на групповом этапе Кубка Европы Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Вторым соперником российского клуба в группе станет проигравший в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов между болгарским "Балканом" и белорусским "Цмоки-Минском".

На групповом этапе турнира сыграют 27 клубов, которые поделены на семь групп. В шести группах будут играть четыре команды, в одной - три.

Решение о начале всех еврокубковых турниров будет принято на совете FIBA по Европе 1 сентября.

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