Бюджет фильма о тренере Этери Тутберидзе составит около 11 млн рублей

ТАСС, 18 августа. Бюджет документального фильма "Этери" о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе составит около 11 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Гильдии неигрового кино и телевидения.

Картина претендует на государственную субсидию на производство в 2020 году.

Фильм будет снимать студия по созданию кино- и аудиовизуальных произведений "Остров". Планируемый бюджет - 11 миллионов рублей, режиссером выступит Юлия Бобкова. Фильм будет снят в жанре спортивной драмы, в которой в условиях жесточайшей конкуренции в труппе сразу несколько фигуристок претендуют на участие в Олимпийских играх.

В 2019 году проект фильма уже рассматривался Министерством культуры России, но тогда не получил поддержку от государства.

В сезоне-2019/20 ученицы Тутберидзе Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, выиграли все турниры. Воспитанница Тутберидзе Алина Загитова выиграла Олимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году, чемпионат мира (2019), чемпионат Европы (2018) и финал Гран-при (сезон-2017/18), Евгения Медведева под руководством Тутберидзе стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2018), двукратным чемпионом мира (2016, 2017) и двукратным чемпионом Европы (2016, 2017).