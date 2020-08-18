Разработана дорожная карта по восстановлению работы Федерации хоккея на траве России

"В сложившихся обстоятельствах Федерация бейсбола России выразила готовность оказать поддержку Федерации хоккея на траве России, подставить плечо помощи хоккею на траве - близкому для бейсбола виду спорта в спортивной семье, - сказал Киселев. - К настоящему моменту была разработана дорожная карта по восстановлению работы ФХТР при поддержке Федерации бейсбола России, которая состоит из семи ключевых этапов и 61 пункта. Среди них - подготовка и проведение спортивных мероприятий, как всероссийских, так и международных, взаимодействие с государственными и общественными структурами, включая Минспорт России и Олимпийский комитет России, по восстановлению работы ФХТР, методическая и координационная поддержка деятельности общероссийской федерации".

Во вторник Министерство спорта РФ приостановило действие государственной аккредитации ФХТР. Правами и обязанностями федерации на шесть месяцев была наделена Федерация бейсбола России.

"Безусловно, работа аппарата Федерации бейсбола России, ставшего своего рода координационной площадкой, на ближайшие шесть месяцев расширится. Наши специалисты будут задействованы в процессе подготовки нормативных документов для текущего функционирования хоккея на траве как вида спорта, а также дальнейшего возвращения ФХТР в рабочее русло. По причине того, что на сегодняшний день ФХТР не может осуществлять работу в полном объеме, Федерацией бейсбола России был запущен процесс по открытию отдельного банковского счета. Таким образом, обеспечение деятельности по поддержке и развитию российского хоккея на траве будет осуществляться обособленно, без привлечения средств бейсболистов", - добавил собеседник агентства.

Киселев отметил, что в ближайшие полгода Федерация бейсбола России будет ответственна за развитие хоккея на траве в Российской Федерации. "В том числе за организацию и проведение спортивных соревнований и мероприятий, их включение в единый календарный план мероприятий Минспорта России, утверждение положения о соревнованиях и списка сборных команд России по виду спорта, антидопинговое обеспечение", - пояснил Киселев.

Ситуация в Федерации хоккея на траве России

В конце декабря 2019 года глава ФХТР Николай Александров, который являлся на тот момент главой "Метростроя", был арестован по подозрению в совершении экономических преступлений.

Александрову вменяют заключение фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная". В январе по решению суда Александрова отпустили под домашний арест, но в начале апреля по ходатайству следствия заключили под стражу по второму уголовному делу о растрате. В мае городской суд вновь изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

В феврале в связи с арестом Александрова были проведены внеочередные выборы президента ФХТР, на которых победил Андрей Кананин, являющийся помощником депутата Госдумы Михаила Бугеры.

Однако в августе в Олимпийском комитете России ТАСС сообщили, что выборы были признаны нелегитимными и что Александров продолжает оставаться руководителем федерации. В ОКР подчеркнули, что выборы были проведены с нарушением устава, поскольку действующий президент организации заявления о своей отставке не подавал, а срок его полномочий по уставу на момент проведения февральской конференции не истек.