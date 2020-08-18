Владимир Белецкий назначен старшим тренером сборной России по конкуру

ТАСС, 18 августа. Министерство спорта РФ официально назначило Владимира Белецкого на пост старшего тренера сборной России по конкуру. Об этом сообщила пресс-служба Федерации конного спорта России.

На данном посту Белецкий сменил Александра Варнавского, возглавлявшего команду с января нынешнего года. Варнавский остается в тренерском штабе. Под руководством Белецкого 28 и 29 июля этого года проходили тренировочные мероприятия для основной и резервной сборных. В ходе чемпионата страны в минувшие выходные также состоялось обсуждение планов подготовки сборной на 2021 год.

В этом сезоне российские спортсмены планировали принять участие в финале Кубка наций в испанской Барселоне, который был намечен на октябрь, но соревнование было отменено из-за эпидемиологической ситуации в Каталонии и ограничений по перемещению между странами.

Конкур является олимпийской дисциплиной, в которой будет разыграно два комплекта наград на Олимпийских играх в Токио (пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года) - в личном и командном турнирах.