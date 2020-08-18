Вратарь "Барселоны" тер Штеген пропустит 2,5 месяца после операции

ТАСС, 18 августа. Немецкому голкиперу испанского футбольного клуба "Барселона" Марку-Андре тер Штегену сделана операция на правом колене, после которой на восстановление понадобится порядка 2,5 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

28-летний немец испытывал боли в колене, вызванные травмой сухожилия. Он прошел курс лечения, но вновь стал испытывать дискомфорт. В результате было принято решение о хирургическом вмешательстве.

Тер Штеген выступает за "Барселону" с 2014 года и на данный момент является основным голкипером команды. На его счету 151 матч за клуб, в котором он пропустил 127 мячей. Контракт вратаря рассчитан до 30 июня 2022 года.

Старт сезона-2020/21 чемпионата Испании намечен на 12 сентября.