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В Новосибирске во время турнира умер игрок любительской баскетбольной команды

У 41-летнего Алексея Устиновского остановилось сердце

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Игрок любительской клуба Новосибирской баскетбольной ассоциации "Юго-Запад" Алексей Устиновский скончался во время турнира по стритболу. Об этом сообщается в группе Новосибирской баскетбольной ассоциации во "ВКонтакте".

Устиновскому был 41 год, он выступал за "Юго-Запад" с 2012 года, играл на позиции центрового.

"17 августа на турнире по стритболу остановилось сердце у Алексея Устиновского. Мы знали его как опытного игрока команды "Юго-Запад", доброго и мудрого человека, хорошего отца, который воспитывал будущее поколение баскетболистов", - говорится в сообщении.

Прощание с Устиновским состоится в среду в 11:00 (7:00 мск).

Новосибирская баскетбольная ассоциация - любительская лига, которая существует с 2012 года. На сегодняшний день в ассоциации зарегистрированы шесть женских и 28 мужских команд.

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