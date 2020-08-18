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КХЛ

"Спартак" будет играть в форме с шевроном с благодарностью врачам в новом сезоне КХЛ

Шеврон представляет собой красный крест на белом фон с надписями "Герои нашего времени" и "Спасибо врачам!"

ТАСС, 18 августа. Московский "Спартак" будет играть в форме с шевроном с благодарностью медицинским работникам в сезоне-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Шеврон представляет собой красный крест на белом фоне и надписями "Герои нашего времени", "Спасибо врачам!". Как отмечается в сообщении пресс-службы, шеврон является "особым знаком солидарности с врачами, ведущими мужественную борьбу с распространением коронавируса, визуальным способом привлечь внимание к их крайне ответственной работе".

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В новом сезоне на трёх комплектах игровой формы «Спартака» появится специальный шеврон. Он является особым знаком нашей солидарности с врачами, ведущими мужественную борьбу с распространением коронавирусной инфекции, визуальным способом привлечь внимание к их крайне ответственной и благородной работе, нацеленной на сохранение здоровья каждого человека. Шеврон «Герои нашего времени. Спасибо врачам!» - возможность выразить в период пандемии нашу искреннюю благодарность всему медицинскому сообществу. Также в течение регулярного чемпионата «Спартак» планирует проведение ряда мероприятий, посвящённых врачам и их семьям. Благодарим Континентальную хоккейную Лигу за сотрудничество в данном вопросе. Официальная презентация трёх комплектов игровой формы состоится накануне старта нового сезона.

Публикация от ХК Спартак | HC Spartak Moscow (@spartak_hc)

В межсезонье в форме, посвященной врачам, выступает новосибирская "Сибирь".

Сезон КХЛ стартует 2 сентября. "Спартак" начнет выступление 3 сентября гостевым матчем с ярославским "Локомотивом".

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