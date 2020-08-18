"Спартак" будет играть в форме с шевроном с благодарностью врачам в новом сезоне КХЛ

ТАСС, 18 августа. Московский "Спартак" будет играть в форме с шевроном с благодарностью медицинским работникам в сезоне-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Шеврон представляет собой красный крест на белом фоне и надписями "Герои нашего времени", "Спасибо врачам!". Как отмечается в сообщении пресс-службы, шеврон является "особым знаком солидарности с врачами, ведущими мужественную борьбу с распространением коронавируса, визуальным способом привлечь внимание к их крайне ответственной работе".