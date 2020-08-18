Хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко пропустит оставшиеся матчи первого раунда плей-офф НХЛ

Тарасенко пропустил третий и четвертый матчи серии первого раунда Кубка Стэнли с "Ванкувером" (счет в серии до четырех побед - 2-2). Во вторник стало известно, что игрок отправился на обследование в Сент-Луис из-за проблем с плечом, после операции на котором он восстанавливался девять месяцев.

Главный тренер клуба Крэйг Беруби отказался прогнозировать сроки восстановления 28-летнего россиянина. "Когда ты перенес столь сложную операцию, стоит ожидать подобного развития событий, - отметил Беруби. - Посмотрим, что скажут специалисты". По сообщению пресс-службы, обновленная информация по здоровью Тарасенко будет опубликована 24 августа. В случае возвращения в Эдмонтон Тарасенко сможет присоединиться к команде после 14-дневного карантина. В связи с этим он не сможет сыграть в оставшихся играх первого раунда.

Большую часть прошедшего регулярного чемпионата Тарасенко пропустил из-за травмы плеча. В 10 играх он набрал 10 очков (3 шайбы и 7 передач). В четырех матчах после возобновления сезона россиянин не отметился результативными действиями. "Сент-Луис" с Тарасенко в составе завоевал Кубок Стэнли в сезоне-2018/19.