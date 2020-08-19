{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Президент ПСЖ: футболисты команды провели великолепный матч в полуфинале Лиги чемпионов

Парижская команда разгромила немецкий "Лейпциг" со счетом 3:0

ТАСС, 19 августа. Футболисты французского клуба "Пари Сен-Жермен" продемонстрировали великолепную игру в полуфинале Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига". Об этом заявил президент ПСЖ Нассер аль-Хелаифи, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на L'Equipe.

ПСЖ одержал победу со счетом 3:0 и вышел в финал турнира.

"Это исторический вечер, мы впервые вышли в финал Лиги чемпионов. Игроки провели великолепный матч против сильного соперника, это словно сон. Я горжусь техническим персоналом. Мы не играли длительное время, поэтому такой успех особенно приятен, я благодарен нашим фанатам, эта победа для них", - сказал президент парижского клуба.

ПСЖ 23 августа сыграет в финале с победителем пары "Лион" (Франция) - "Бавария" (Германия).

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса и возобновилась 7 августа. Начиная с четвертьфинала все матчи турнира проходят без зрителей в Лиссабоне, противостояния состоят из одной встречи.

НБА
Трипл-дабл Джеймса не спас "Лейкерс" от проигрыша "Портленду" в матче плей-офф НБА
Встреча завершилась со счетом 100:93 в пользу "Портленда"
Читать полностью