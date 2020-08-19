Четырехкратный победитель "Тур де Франс" Фрум не выступит в многодневке 2020 года

ТАСС, 19 августа. Британский велогонщик Крис Фрум не примет участия в престижной шоссейной многодневной гонке "Тур де Франс". Об этом сообщает пресс-служба команды Ineos, за которую выступает Фрум.

"Фрум нацелится на "Вуэльту", - сказал генеральный менеджер команды Дэйв Брэйлсфорд. - Крис - легенда нашего вида спорта, настоящий чемпион, продемонстрировавший невероятную стойкость после прошлогодней аварии. Мы хотим поддержать его в борьбе за еще один титул Гранд-тура, и "Вуэльта" дает ему немного больше времени для продвижения на высший уровень".

Также сообщается, что на "Тур де Франс" не выступит победитель многодневки 2018 года британец Герайнт Томас, который собирается сконцентрироваться на участии в "Джиро д'Италия".

Фруму 35 лет, он четыре раза выигрывал общий зачет "Тур де Франс", дважды - испанской "Вуэльты" и один раз - итальянской "Джиро д'Италия".

"Тур де Франс" проводится с 1903 года и является одной из самых престижных веломногодневок наряду с "Джиро д'Италия" и "Вуэльтой". В 2020 году "Тур де Франс" планируется провести с 29 августа по 20 сентября.