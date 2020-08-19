Фетисов считает, что Гончару нужно продолжать карьеру хоккейного тренера

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сергею Гончару после ухода из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" необходимо продолжать тренерскую карьеру. Такое мнение высказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, который трижды становился обладателем Кубка Стэнли, один раз - в качестве тренера.

"Питтсбург" на прошлой неделе объявил, что Гончар и еще два тренера команды покинули тренерский штаб, это произошло вскоре после ее вылета из розыгрыша Кубка Стэнли. Российский специалист работал в тренерском штабе с 2017 года, до этого он занимал пост тренера по развитию.

"Профессия тренера уникальная, за короткий период времени она меня очень многому научила, позволила посмотреть на хоккей с другой стороны. Она помогла мне стать достаточно успешным руководителем российского спорта, - сказал Фетисов. - Так что если Сергей сумел влюбиться в эту профессию, надо обязательно двигаться в этом направлении дальше. Этого и хочу ему пожелать".

Гончару 46 лет, на тренерскую работу он перешел в 2015 году. "В профессиональных лигах тренер назначается с тем, чтобы когда-нибудь быть уволенным, - сказал Фетисов. - Это происходит, даже если у тренера колоссальные успехи".

"Могу говорить об этом, опираясь на собственный пример. Вместе с Ларри Робинсоном мы очень успешно работали в "Нью-Джерси": выиграли чемпионское звание, позднее дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили в седьмой игре; в следующем сезоне шли ни шатко ни валко, и нас в итоге заменили на других тренеров. Иногда думаешь: "А почему вдруг, все же было хорошо, были успехи". Но есть определенные законы, по которым все развивается, решения принимаются не в ущерб, они направлены на развитие".