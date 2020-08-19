"Тамбов" обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по удалению Грицаенко

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. "Тамбов" обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) для оценки решения главного арбитра встречи третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Химками" (1:0) по моменту с удалением защитника команды Алексея Грицаенко. Об этом сообщил ТАСС президент "Тамбова" Арсен Габуев.

Грицаенко был удален на 40-й минуте встречи за удар соперника. Главный арбитр Михаил Вилков сначала показал игроку желтую карточку, но после консультации с видеоассистентами и видеопросмотра эпизода принял решение удалить игрока с поля.

"Мы в любом случае будем подавать апелляцию, обратимся в экспертно-судейскую комиссию. Считаем, что красная карточка Грицаенко показана незаслуженно, пусть комиссия рассмотрит момент. На данный момент нам не хотелось бы, чтобы ключевой игрок нашей обороны пропускал несколько матчей", - отметил Габуев.

"Тамбов" после трех туров набрал три очка и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем матче тамбовчане на выезде сыграют с "Зенитом" 22 августа.