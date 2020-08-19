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Футбол в России

Гол Смолова спас "Локомотив" от поражения в матче РПЛ против "Урала"

Встреча завершилась со счетом 1:1
Федор Смолов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Федор Смолов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" на своем поле сыграл вничью со столичным "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ).

В составе хозяев забил Андрей Егорычев (74-я минута), у гостей отличился Федор Смолов (87-я минута). Смолов забил за "Локомотив" впервые после возвращения из аренды из испанской "Сельты". На 69-й минуте главный тренер екатеринбургской команды Юрий Матвеев получил желтую карточку.

"Урал" не может переиграть "Локомотив" на протяжении четырех матчей чемпионата подряд (две ничьи, два поражения), в последний раз екатеринбургский клуб оказывался сильнее 23 ноября 2018 года (гостевая победа со счетом 2:1). На этот отрезок также приходится победа "Локомотива" над "Уралом" в финале Олимп - Кубка России в позапрошлом сезоне.

"Локомотив" не проигрывает в РПЛ третий матч подряд, до этой встречи дважды выиграв, клуб располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав семь очков. "Урал" третий матч кряду не может одержать победу (две ничьи, одно поражение) и занимает 11-е место, имея в активе два очка.

В четвертом туре "Локомотив" 23 августа в гостях сыграет с московским "Спартаком", екатеринбургская команда днем ранее примет "Краснодар".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Локомотив32104-17
2Краснодар32015-16
3Зенит22004-06
4ЦСКА22004-16
5Спартак31205-35
6Сочи31206-55
7Динамо21102-04
8Уфа31114-64
9Ростов21011-23
10Тамбов31022-33
11Урал30212-42
12Ахмат20110-21
13Арсенал30122-51
14Ротор20110-21
15Рубин30123-61
16Химки30121-41
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