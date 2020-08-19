Гол Смолова спас "Локомотив" от поражения в матче РПЛ против "Урала"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" на своем поле сыграл вничью со столичным "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ).
В составе хозяев забил Андрей Егорычев (74-я минута), у гостей отличился Федор Смолов (87-я минута). Смолов забил за "Локомотив" впервые после возвращения из аренды из испанской "Сельты". На 69-й минуте главный тренер екатеринбургской команды Юрий Матвеев получил желтую карточку.
"Урал" не может переиграть "Локомотив" на протяжении четырех матчей чемпионата подряд (две ничьи, два поражения), в последний раз екатеринбургский клуб оказывался сильнее 23 ноября 2018 года (гостевая победа со счетом 2:1). На этот отрезок также приходится победа "Локомотива" над "Уралом" в финале Олимп - Кубка России в позапрошлом сезоне.
"Локомотив" не проигрывает в РПЛ третий матч подряд, до этой встречи дважды выиграв, клуб располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав семь очков. "Урал" третий матч кряду не может одержать победу (две ничьи, одно поражение) и занимает 11-е место, имея в активе два очка.
В четвертом туре "Локомотив" 23 августа в гостях сыграет с московским "Спартаком", екатеринбургская команда днем ранее примет "Краснодар".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|2
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|5-1
|6
|3
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|4
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|5
|Спартак
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|6
|Сочи
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|8
|Уфа
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|10
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|11
|Урал
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|12
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|13
|Арсенал
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|14
|Ротор
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|15
|Рубин
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|16
|Химки
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1