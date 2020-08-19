Сын главного тренера сборной России Черчесов отразил три пенальти в матче Кубка России

ТАСС, 19 августа. "Олимп-Долгопрудный" в серии пенальти обыграл "Луки-Энергию" (Великие Луки) в матче 1/128 финала Бетсити - Кубка России по футболу.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти со счетом 5:4 победил "Олимп-Долгопрудный", голкипер клуба Станислав Черчесов (сын главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова) отразил три пенальти из семи.

В 1/64 финала "Олимп-Долгопрудный" сыграет с "Ленинградцем" из Ленинградской области.

Липецкому "Металлургу" было засчитано техническое поражение в матче с клубом "Знамя" из Ногинска, новотроицкой "Носте" - в игре против "Челябинска", так как команды не смогли сыграть из-за того, что ушли на карантин в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом.

В среду определились остальные участники 1/64 финала. С этой стадии в турнир вступают клубы Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Результаты других матчей 1/128 финала Кубка России: