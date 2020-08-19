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Футбол в России

Сын главного тренера сборной России Черчесов отразил три пенальти в матче Кубка России

"Олимп-Долгопрудный" в серии пенальти обыграл клуб "Луки-Энергию"

ТАСС, 19 августа. "Олимп-Долгопрудный" в серии пенальти обыграл "Луки-Энергию" (Великие Луки) в матче 1/128 финала Бетсити - Кубка России по футболу.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти со счетом 5:4 победил "Олимп-Долгопрудный", голкипер клуба Станислав Черчесов (сын главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова) отразил три пенальти из семи.

В 1/64 финала "Олимп-Долгопрудный" сыграет с "Ленинградцем" из Ленинградской области.

Липецкому "Металлургу" было засчитано техническое поражение в матче с клубом "Знамя" из Ногинска, новотроицкой "Носте" - в игре против "Челябинска", так как команды не смогли сыграть из-за того, что ушли на карантин в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом.

В среду определились остальные участники 1/64 финала. С этой стадии в турнир вступают клубы Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Результаты других матчей 1/128 финала Кубка России:

  • "Чита" - "Зенит" (Иркутск) - 0:1;
  • "Звезда" (Санкт-Петербург) - "Ленинградец" - 1:2;
  • "Новосибирск" - "Динамо" (Барнаул) - 1:0;
  • "Легион-Динамо" (Махачкала) - "Анжи" (Махачкала) - 1:0;
  • "Металлург" (Липецк) - "Знамя" (Ногинск) - 0:3;
  • "Тюмень" - "Звезда" (Пермь) - 1:2;
  • "Челябинск" - "Носта" (Новотроицк) - 3:0;
  • "Биолог-Новокубанск" (Прогресс, Краснодарский Край) - "Дружба" (Майкоп) - 3:0;
  • "Волна" (Ковернино, Нижегородская область) - "Волга" (Ульяновск) - 0:0, 1:4 по пен.;
  • "Камаз" (Набережные Челны) - "Лада" (Димитровград) - 1:1, 4:2 по пен.;
  • "Коломна" - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 2:0;
  • "Динамо" (Ставрополь) - "Спартак" (Нальчик) - 4:1;
  • "Интер" (Черкесск) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 2:3;
  • "Салют" (Белгород) - "Видное" - 1:0;
  • "Сокол" (Саратов) - "Муром" - 2:1;
  • "Торпедо" (Владимир) - "Родина" (Москва) - 0:2;
  • "Авангард" (Курск) - "Калуга" - 1:2;
  • "Кубань" (Краснодар) - "Черноморец" (Новороссийск) - 1:4;
  • СКА (Ростов-на-Дону) - "Кубань-Холдинг" (Краснодарский край) - 2:4.
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