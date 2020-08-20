СМИ: футболист "Барселоны" Пике может перейти в "Фулхэм"

ТАСС, 20 августа. Испанский защитник "Барселоны" Жерар Пике может стать игроком английского "Фулхэма". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на sport.es.

По информации портала, представители английской команды направили в "Барселону" официальное предложение.

После поражения от "Баварии" в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8 Пике заявил, что готов покинуть команду, если ей необходима перезагрузка.

Пике в текущем сезоне провел в составе каталонской команды 45 матчей во всех турнирах. С "Барселоной" он восемь раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал кубок страны. 33-летний защитник является трехкратным победителем Лиги чемпионов, также становился чемпионом Англии в составе "Манчестер Юнайтед". В составе испанской национальной сборной он побеждал на чемпионате мира (2010) и чемпионате Европы (2012). Портал Transfermarkt оценивает его в €20 млн.