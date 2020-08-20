Кубок губернатора Челябинской области отменен из-за коронавируса в нескольких командах

ТАСС, 20 августа. Кубок губернатора Челябинской области по хоккею отменен из-за выявленных случаев коронавируса в нескольких командах. Об этом сообщает пресс-служба челябинского "Трактора".

Турнир должен был пройти с 23 по 27 августа с участием "Трактора", новосибирской "Сибири", екатеринбургского "Автомобилиста", нижнекамского "Нефтехимика" и ярославского "Локомотива".

"Решение принято в связи с отказом нескольких гостевых команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом, а также в связи с ситуацией в "Тракторе", где у ряда игроков зафиксирован первичный положительный анализ на COVID-19", - говорится в сообщении.

18 августа о решение сняться с турнира сообщила "Сибирь", в которой было выявлено 11 случаев заражения. В четверг о снятии с турнира сообщил "Автомобилист", в котором заразилась треть игроков основного состава, а также главный тренер Билл Питерс.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 2 сентября.