{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кубок губернатора Челябинской области отменен из-за коронавируса в нескольких командах

Решение принято в связи с отказом нескольких гостевых команд

ТАСС, 20 августа. Кубок губернатора Челябинской области по хоккею отменен из-за выявленных случаев коронавируса в нескольких командах. Об этом сообщает пресс-служба челябинского "Трактора".

Турнир должен был пройти с 23 по 27 августа с участием "Трактора", новосибирской "Сибири", екатеринбургского "Автомобилиста", нижнекамского "Нефтехимика" и ярославского "Локомотива".

"Решение принято в связи с отказом нескольких гостевых команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом, а также в связи с ситуацией в "Тракторе", где у ряда игроков зафиксирован первичный положительный анализ на COVID-19", - говорится в сообщении.

18 августа о решение сняться с турнира сообщила "Сибирь", в которой было выявлено 11 случаев заражения. В четверг о снятии с турнира сообщил "Автомобилист", в котором заразилась треть игроков основного состава, а также главный тренер Билл Питерс.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 2 сентября.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Зимние олимпийские виды спорта
Биатлонисты сборной России пропустят летний чемпионат страны в Демине
Турнир разделен на две части
Читать полностью